Россиянам раскрыли правильный способ выбрать пуховик

Дизайнер Логвинова: на зиму необходимы легкие пуховики из натуральных материалов

Российская стилистка и дизайнер Юлия Логвинова раскрыла правильный способ выбрать пуховик. Ее комментарий публикует «Московский комсомолец».

При выборе данного зимнего предмета гардероба, отметила эксперт, необходимо обращать внимание на следующие детали: изделие должно быть легким, из натуральных материалов, иметь минимум декора и простую горизонтальную строчку, которая также может отсутствовать.

В то же время специалистка указала, что актуальными окажутся данные куртки длины миди свободного кроя и пуховики-коконы. При этом скорректировать фигуру помогут вещи темных оттенков. «Но не стоит ограничиваться только черным цветом — зимой его и так слишком много повсюду. Гораздо интереснее будут смотреться темно-синий, фиолетовый, бордовый, шоколадный», — добавила собеседница издания.

В октябре основательница бренда Thel Studios Вероника Логинова перечислила россиянкам модные замены пуховикам. Альтернативой данному предмету гардероба может послужить утепленное оверсайз-пальто длины макси. Вдобавок специалистка рекомендует присмотреться к шубам из различных материалов. Кроме того, следует обратить внимание на дубленки и кожаные тренчи.