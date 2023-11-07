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20:37, 7 ноября 2023Силовые структуры

Россиянин домогался трех несовершеннолетних девочек и попал под стражу

В Москве суд арестовал мужчину по подозрению в развращении трех девочек

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В Москве суд арестовал 53-летнего мужчину по подозрению в развращении трех несовершеннолетних девочек. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель столичного управления Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова.

В отношении него возбудили уголовное дело по части 3 статьи 135 («Развратные действия, совершенные в отношении лица, достигшего 12-летнего возраста, но не достигшего 14-летнего возраста») УК РФ.

По версии следствия, фигурант был около жилого дома на Ореховом бульваре, когда решил совершить преступление. Он домогался трех девочек 2010 и 2011 годов рождения. О произошедшем в полицию сообщили их родители.

Ранее в Ленинградской области полиция задержала 35-летнего мужчину, который домогался шестилетней дочери соседей.

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      Варвара Митина
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