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08:39, 7 ноября 2023Силовые структуры

Россиянин проткнул знакомого вилами во время конфликта и стал фигурантом дела

В Новосибирске арестовали мужчину, проткнувшего вилами голову друга на стоянке

Фото: Unsplash

Следователи возбудили уголовное дело о покушении на расправу после нападения с сельскохозяйственными вилами на местного жителя в Новосибирске. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление Следственного комитета России.

По данным следствия, инцидент произошел 3 ноября на автостоянке в Калининском районе города. Между двумя ранее знакомыми мужчинами произошел конфликт, во время которого один из них воткнул в голову другому вилы.

54-летнему потерпевшему была оказана квалифицированная медицинская помощь. Фигурант находится под арестом.

Ранее в Магаданской области ссора между возлюбленными закончилась избиением и поджогом квартиры.

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