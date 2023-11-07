Российский водитель почесался за рулем и получил штраф

В Воронеже водитель получил штраф после того, как почесался за рулем

В Воронеже водитель получил штраф после того, как почесался за рулем. Об этом сообщил Telegram-канал «Воронеж №1».

По сведениям издания, все произошло на Ленинском проспекте. Находившийся в авто россиянин потянулся к шее, чтобы почесаться. Это движение зафиксировала система наблюдения.

Через какое-то время воронежцу выписали штраф в размере тысячи рублей. Автоматизированная система выявила, что мужчина забыл пристегнуться. В действительности же горожанин заслонил рукой ремень, когда потянулся к шее.

Он обратился в Госавтоинспекцию с жалобой и спустя пару недель ему отменили штраф.

В сентябре стало известно, что в России водителей предложили временно лишать прав при 10 неоплаченных штрафах.

Такую инициативу выдвинул депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник. Он подчеркнул, что большие долги по штрафам не влияют на право нарушителей управлять машиной.

Еще раньше инспекторы ГИБДД получили право забирать автомобили россиян на штрафстоянку в случае обнаружении в них горящего индикатора ошибки работы антиблокировочной системы тормозов.