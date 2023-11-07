Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:07, 7 ноября 2023Россия

Российский водитель почесался за рулем и получил штраф

В Воронеже водитель получил штраф после того, как почесался за рулем

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

В Воронеже водитель получил штраф после того, как почесался за рулем. Об этом сообщил Telegram-канал «Воронеж №1».

По сведениям издания, все произошло на Ленинском проспекте. Находившийся в авто россиянин потянулся к шее, чтобы почесаться. Это движение зафиксировала система наблюдения.

Через какое-то время воронежцу выписали штраф в размере тысячи рублей. Автоматизированная система выявила, что мужчина забыл пристегнуться. В действительности же горожанин заслонил рукой ремень, когда потянулся к шее.

Он обратился в Госавтоинспекцию с жалобой и спустя пару недель ему отменили штраф.

В сентябре стало известно, что в России водителей предложили временно лишать прав при 10 неоплаченных штрафах.

Такую инициативу выдвинул депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник. Он подчеркнул, что большие долги по штрафам не влияют на право нарушителей управлять машиной.

Еще раньше инспекторы ГИБДД получили право забирать автомобили россиян на штрафстоянку в случае обнаружении в них горящего индикатора ошибки работы антиблокировочной системы тормозов.

Что думаешь? Оцени!
      Анна Щербакова
      Обсудить
      Последние новости

      ФСБ задержала замминистра внутренних дел Дагестана Исмаилова. В чем подозревают чиновника?

      Блогерша перечислила удешевляющие внешний вид брендовые вещи

      Диетологи развеяли миф о связи плоского живота со здоровьем

      Малкин рассказал о сумме контракта с «Питтсбургом»

      В США предупредили о негативных последствиях для Киева от заявлений Залужного

      Япония и Великобритания заключат оборонное соглашение с Украиной

      Против замминистра внутренних дел Дагестана Исмаилова возбудили дело

      Впервые зафиксировано прикрепление одного вируса к другому

      Переодетых в омоновцев для розыгрыша россиян оштрафовали

      Назван срок полноценного возобновления работы завода Nissan

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости