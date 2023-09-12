Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:58, 12 сентября 2023Россия

Россиян захотели лишать водительских прав еще при одном условии

В России водителей предложили временно лишать прав при 10 неоплаченных штрафах

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Российских водителей захотели временно лишать прав на управление автомобилем при условии наличия 10 и более неоплаченных штрафов. С таким предложением выступил депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник, пишет RT.

В обращении на имя главы Госавтоинспекции Михаила Черникова политик подчеркнул, что в России постоянно совершенствуют меры, направленные на снижение числа аварий на дорогах. Однако, по его словам, многие автовладельцы до сих пор пренебрежительно относятся к соблюдению правил дорожного движения. «В СМИ часто сообщается, что тот или иной виновник очередного резонансного ДТП является злостным нарушителем дорожных правил и имеет целый ворох неоплаченных штрафов: десятки и сотни нарушений», — написал депутат.

Он добавил, что большие долги по штрафам не влияют на право нарушителей управлять машиной.

Ранее инспекторы ГИБДД получили право забирать автомобили россиян на штрафстоянку в случае обнаружении в них горящего индикатора ошибки работы антиблокировочной системы тормозов (АБС). При этом в ведомстве подчеркнули, что на машинах, не оснащенных этой системой при сборке, ее доустановка не требуется.

Что думаешь? Оцени!
    Константин Лысяков
    Обсудить
    Последние новости

    Германия подтвердила конфискацию товаров у въезжающих россиян

    На Украине сообщили об участившихся случаях дезертирства военных ВСУ

    Волков подписал новый контракт с UFC

    Выглядящий на 20 лет 60-летний мужчина раскрыл свой секрет

    Россиян захотели лишать водительских прав еще при одном условии

    В российском городе открыли памятник Александру Невскому с цитатой из SHAMAN

    Стало известно о взрыве в Днепропетровской области

    Российская блогерша получила три года колонии за призывы к экстремизму

    «Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве и Московской области

    Названы основные причины развода после 50 лет среди россиян

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости