Россиян захотели лишать водительских прав еще при одном условии

В России водителей предложили временно лишать прав при 10 неоплаченных штрафах

Российских водителей захотели временно лишать прав на управление автомобилем при условии наличия 10 и более неоплаченных штрафов. С таким предложением выступил депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник, пишет RT.

В обращении на имя главы Госавтоинспекции Михаила Черникова политик подчеркнул, что в России постоянно совершенствуют меры, направленные на снижение числа аварий на дорогах. Однако, по его словам, многие автовладельцы до сих пор пренебрежительно относятся к соблюдению правил дорожного движения. «В СМИ часто сообщается, что тот или иной виновник очередного резонансного ДТП является злостным нарушителем дорожных правил и имеет целый ворох неоплаченных штрафов: десятки и сотни нарушений», — написал депутат.

Он добавил, что большие долги по штрафам не влияют на право нарушителей управлять машиной.

Ранее инспекторы ГИБДД получили право забирать автомобили россиян на штрафстоянку в случае обнаружении в них горящего индикатора ошибки работы антиблокировочной системы тормозов (АБС). При этом в ведомстве подчеркнули, что на машинах, не оснащенных этой системой при сборке, ее доустановка не требуется.