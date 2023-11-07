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14:40, 7 ноября 2023Мир

Сектор Газа покинут граждане Британии, Канады, Молдавии, Украины и Германии

ХАМАС выпустит из Газы граждан Великобритании, Канады, Молдавии, Украины и ФРГ

Фото: Israeli Defense Forces / Handout / Reuters

Боевики радикального палестинского движения ХАМАС выпустят из сектора Газа через контрольно-пропускной пункт (КПП) «Рафах» граждан Великобритании, Канады, Румынии, Молдавии, Украины, Франции, Германии и Филиппин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пограничной службы.

Анклав также могут покинуть палестинцы, имеющие второе гражданство указанных стран. Отмечается, что россияне по-прежнему не значатся в списках иностранцев, которым разрешен выезд из Газы.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о процессе освобождения российских граждан, находящихся в плену у палестинских боевиков ХАМАС. Представитель главы государства уточнил, что ситуация осложняется тем, что не все стороны согласовали позиции.

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      Виктория Кондратьева
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