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11:12, 7 ноября 2023Из жизни

Переехавшая в Армению россиянка рассказала о шоке при посещении местной больницы

«Лента.ру»: уехавшая в Армению россиянка удивилась, что в больницах нет очередей

Фото: Adhy Savala / Unsplash

Переехавшая в Армению россиянка из Иваново Екатерина (имя изменено) призналась, что при первом посещении местной больницы испытала шок, потому что там нет очередей. Полный рассказ о ее переезде публикует «Лента.ру».

Россиянка рассказала, что уехавшие в Армению иностранцы могут воспользоваться услугами государственной медицины. Для этого не нужно гражданство или вид на жительство — достаточно социальной карты, которую можно получить в местном паспортном столе. При этом она отметила, что такие больницы больше не для лечения, а для сдачи анализов и получения разнообразных справок.

Екатерина призналась, что ее приятно удивил высокий уровень комфорта в больницах: отсутствие очередей и приятная расслабляющая атмосфера.

Для меня было шоком, когда я пришла в больницу и увидела, что там нет очередей. Врач предложила на приеме кофе, дала советы по проблеме. Атмосфера очень приятная: тебе позволяют максимально расслабиться и в этом нет никакого подвоха

ЕкатеринаПереехавшая в Армению россиянка

Лечиться, по словам россиянки, можно в частных клиниках. Она добавила, что их в стране много, а цены на услуги вполне доступные.

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      Екатерина Лобанова
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