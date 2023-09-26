Переехавшая в Испанию россиянка рассказала об отношении местных к русским

«Лента.ру»: россиянка из Испании рассказала, что русских стали бояться

Переехавшая в Испанию россиянка по имени Аня рассказала, как местные жители относятся к выходцам из России и политике. Ее историю публикует «Лента.ру».

По словам Ани, в 2022 году отношение к русским в стране поменялось. Студентка университета Les Roches в городе Марбелья заметила, что в учебном заведении приезжих из России стали бояться и обходить стороной. Она отметила, что в университете учится большое количество русскоговорящих студентов. «Это нормальные, спокойные ребята, все хорошо общаются, и с ними проблем никаких нет», — утверждает она.

Что касается самих испанцев, то они, к моему удивлению, оказались людьми, которым все равно на политическую обстановку. По большей части им правда безразлично, что происходит в мире Аня переехавшая в Испанию россиянка

Россиянка добавила, что в Испании также появилось больше сложностей с оформлением документов. Несмотря на это, Аня не столкнулась с подобными трудностями, так как у нее есть вид на жительство.

Ранее переехавший во Вьетнам россиянин пожаловался на неудобства из-за поведения соотечественников. По его словам, русские туристы во Вьетнаме ведут себя совершенно неприемлемо.

