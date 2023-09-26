Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
11:33, 26 сентября 2023Из жизни

Переехавшая в Испанию россиянка рассказала об отношении местных к русским

«Лента.ру»: россиянка из Испании рассказала, что русских стали бояться

Фото: Предоставлено героем материала

Переехавшая в Испанию россиянка по имени Аня рассказала, как местные жители относятся к выходцам из России и политике. Ее историю публикует «Лента.ру».

По словам Ани, в 2022 году отношение к русским в стране поменялось. Студентка университета Les Roches в городе Марбелья заметила, что в учебном заведении приезжих из России стали бояться и обходить стороной. Она отметила, что в университете учится большое количество русскоговорящих студентов. «Это нормальные, спокойные ребята, все хорошо общаются, и с ними проблем никаких нет», — утверждает она.

Что касается самих испанцев, то они, к моему удивлению, оказались людьми, которым все равно на политическую обстановку. По большей части им правда безразлично, что происходит в мире

Аняпереехавшая в Испанию россиянка

Россиянка добавила, что в Испании также появилось больше сложностей с оформлением документов. Несмотря на это, Аня не столкнулась с подобными трудностями, так как у нее есть вид на жительство.

Ранее переехавший во Вьетнам россиянин пожаловался на неудобства из-за поведения соотечественников. По его словам, русские туристы во Вьетнаме ведут себя совершенно неприемлемо.

Что думаешь? Оцени!
    Алиса Удовик
    Обсудить
    Последние новости

    В «Почте России» растет финансовая дыра. Как власти и бизнес предлагают решить проблему госкомпании?

    Заболеваемость COVID-19 в России снова резко выросла

    ФНС разблокировала банковские счета ИП Елены Блиновской

    Россиян предупредили о рисках после погашения ипотеки

    Осы набросились на полицейских при задержании угонщика

    Ценам на нефть предрекли резкий рост

    Под Москвой мужчина поджег российский флаг и попал на видео

    В ВСУ назвали огромной проблемой превосходство ВС России в воздухе

    Назван способ отличить оригинальные Apple Watch от поддельных

    Названа дата последнего любовного послания звезды «Солдатов» Гришечкина

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости