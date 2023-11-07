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11:40, 7 ноября 2023Мир

Шольц согласился облегчить нагрузку на регионы ФРГ от растущего потока мигрантов

Bloomberg: правящая коалиция ФРГ поможет регионам справиться с потоком мигрантов

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Правящая коалиция канцлера ФРГ Олафа Шольца согласилась помочь облегчить бремя регионов и местных администраций, пытающихся справиться с растущим потоком беженцев и мигрантов. Об этом сообщает Bloomberg.

В ходе переговоров правительство страны пришло к выводу, что, начиная со следующего года, будет выплачивать по 7500 евро (около 8 тысяч долларов) на каждого просителя убежища, чтобы сократить расходы федеральных земель и муниципалитетов Германии примерно на 3,5 миллиарда евро (3,7 миллиарда долларов).

Шольц назвал соглашение «историческим», потому что оно положило конец многомесячным спорам между федеральными и региональными чиновниками. В свою очередь, министр финансов Кристиан Линднер заявил, что сокращение пособий для просителей убежища позволит сэкономить около 1 миллиарда евро, что «не только облегчит нагрузку на федеральные земли и муниципалитеты, но и снизит привлекательность Германии для мигрантов».

Ранее немецкое издание Bild выпустило манифест с правилами поведения для мигрантов. 50 пунктов обращения разъясняют приезжим, как правильно себя вести, потому что последние события выявили, что в Германии есть много людей, которые борются против немецкого образа жизни.

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      Дарья Балацкая
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