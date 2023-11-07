Собчак отметила день рождения в откровенном платье за 900 тысяч рублей

Российская телеведущая Ксения Собчак отметила день рождения в откровенном наряде за сотни тысяч рублей. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах 42-летняя знаменитость предстала в коричневом бархатном платье бренда Schiaparelli, стоимость которого на официальном сайте марки составляет 8900 евро (около 900 тысяч рублей). Предмет гардероба был оформлен обнажающим грудь вырезом и украшением в районе шеи, представляющим собой золотистую цепочку с кулоном в форме губ.

Кроме того, журналистка надела пиджак в подобном стиле и дополнила образ туфлями с носами в виде позолоченных пальцев и кольцом с жемчугом и изображением человеческого глаза. Так, цена последнего равняется 1350 евро (примерно 134 тысячи рублей).

В октябре Ксения Собчак похвасталась отдыхом в Дубае и была обругана в сети фразой «одни понты». На размещенных кадрах 41-летняя журналистка стояла рядом бассейном с прозрачными стенами, который находился под открытым небом. Знаменитость отметила, что данный водоем является частью ее номера в отеле, где она остановилась.