Собчак похвасталась отдыхом в Дубае и была обругана в сети фразой «одни понты»

Российская телеведущая Ксения Собчак похвасталась отдыхом в Дубае и была обругана в сети фразой «одни понты». Соответствующая публикация появилась в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах 41-летняя журналистка стояла рядом бассейном с прозрачными стенами, который находился под открытым небом. Знаменитость отметила, что данный водоем является частью ее номера в отеле, где она остановилась.

В свою очередь пользователи сети раскритиковали пост ведущей. «Надоели эти понты. Такое ощущение, что специально дразнит народ», «Меня удивляет, что вы до сих пор этим хвастаетесь. Очень дешево», «Одни понты», «Скоро будет давать советы в стиле "нет хлеба — ешьте пирожные"», «Понты уровня 18-летней блогерши», — возмутились юзеры.

В сентябре Собчак посетила московский ресторан в часах швейцарской компании Patek Philippe за 13 358 373 рубля. На размещенных кадрах 41-летняя знаменитость продемонстрировала лежащую на меню руку, с надетыми на нее кольцами, браслетами и указанными часами.