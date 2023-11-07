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00:45, 7 ноября 2023Мир

США запланировали поставить Израилю бомбы на сотни миллионов долларов

WSJ: США планируют передать Израилю высокоточные бомбы Spice на $320 млн

Фото: KGyST / Wikipedia

Соединенные Штаты планируют передать Израилю высокоточные бомбы на сумму 320 миллионов долларов. Об этом сообщает американская газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на служебную переписку.

По данным издания, администрация президента США Джо Байдена уведомила о планируемой поставке Конгресс, направив соответствующее уведомление 31 октября. Уточняется, что речь идет о планирующих управляемых бомбах семейства Spice.

Ранее стало известно, что официальные лица США в частном порядке изложили Израилю шаги по сокращению жертв среди населения сектора Газа. Как сообщает The New York Times, госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Израиль обсудил с премьер-министром Биньямином Нетаньяху «конкретные шаги», которые, по мнению Вашингтона, Тель-Авив может и должен предпринять, чтобы свести гибель населения к минимуму.

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