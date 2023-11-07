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14:05, 7 ноября 2023Среда обитания

Стали известны подробности о новой ветке московского метро

В столице утвердили проект планировки конечного участка Троицкой линии метро
СюжетНовые станции метро в Москве

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В Москве согласовали проект планировки территории для строительства финального участка Троицкой линии метро. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

На оставшемся участке построят две станции — «Ватутинки» и «Троицк». Длина последнего отрезка составит около 5,9 километра. В перспективе рядом со станциями будет проживать около 300 тысяч человек, для которых метро станет основным видом транспорта.

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Как рассказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская, открытие ветки снизит нагрузку в часы пик на южных участках соседних линий метро, проект также принесет пользу жителям Северного Бутова, Ясенево и Теплого Стана.

Троицкая линия будет начинаться от станции «ЗИЛ». На ветке протяженностью 42 километра запроектировано 17 станций, пять из них пересадочные. Ветка пересекается с Московским центральным кольцом (МЦК), Большой кольцевой линией (БКЛ), Калужско-Рижской и Сокольнической линиями.

Ранее сообщалось, что до 2026 года в Москве планируют открыть 17 новых станций метро в рамках Адресной инвестиционной программы. Общий бюджет рассчитанной на 2024-2026 годы программы составляет более 2,73 триллиона рублей, 903,4 миллиарда из которых планируют потратить в 2024 году.

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      Мария Черкасова
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