Стало известно о драке бойцов ВСУ с сотрудниками СБУ из-за песни Круга

Бойцы ВСУ подрались с сотрудниками СБУ из-за песни Круга «Владимирский централ»

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) подрались с сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ) из-за песни «Владимирский централ» Михаила Круга в Виннице. Об этом пишет местный новостной портал «20 минут — Новости Винницы».

Уточняется, что драка произошла 4 ноября в ресторане «Арталь», в котором праздновали день рождения две компании: военных и сотрудников СБУ. Гости услышали из зала VIP, где отдыхали представители Службы безопасности, песню Круга. Затем заиграла композиция «Приходите в мой дом, мои двери открыты», и женщина из компании ВСУ сделала замечание, которое было проигнорировано.

«Я сделала замечание (…). Они не отреагировали. Я пошла на бар, спросила девушек, почему они никак не реагируют, что в их заведении звучит русский шансон, — они лишь посмеялись. После этого вышли из той компании мужчины, и началась драка», — рассказала гостья военного и добавила, что троих мужчин из ее компании доставили в больницу. Издание отмечает, что в результате было возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

Ранее сообщалось, что в Полтавской области Украины накажут родителей детей, послушавших песню «Наколочки» российской группы «Воровайки». Как уточнялось, подростки слушали композицию на остановке общественного транспорта.