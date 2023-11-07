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15:25, 7 ноября 2023Ценности

Стилисты назвали самые бесполезные вещи в гардеробе

Фото: Dan Gold / Unsplash

Стилисты Хеллана Мардасян и Элизабет Косич назвали самые бесполезные вещи в гардеробе. Соответствующий материал появился на сайте издания Best Life.

Речь идет о модных платьях-свитерах. Специалисты объяснили, что такие предметы гардероба обычно изготавливаются из трикотажа, который со временем теряет форму. Кроме того, на нем часто образовываются катышки.

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Вдобавок в списке оказались модные дизайнерские сумки, вязаные свитеры яркой цветовой гаммы и вечерние платья, которые можно надеть всего лишь один раз, а также белые футболки. В последнем случае эксперты отметили, что данные вещи действительно являются базовыми при составлении образа, но в то же время непрактичны, поскольку с них трудно вывести пятна и другие загрязнения.

Среди прочего собеседники издания выделили прозрачную одежду. «Это новый тренд, который может быстро перестать соответствовать возрасту, не говоря уже о том, что он слишком провокационен для большинства случаев», — заключила Косич.

В октябре стилист Ольга Ульянова перечислила россиянкам с пышными формами необходимую одежду на зиму. В первую очередь специалистка внесла в данный список джемперы, пиджаки и рубашки. В последнем случае лучше обращать внимание на модели из плотной ткани и с классическим воротником.

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      Мария Винар
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