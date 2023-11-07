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11:45, 7 ноября 2023Путешествия

Таксист в Москве пытался развести иностранца на 40 тысяч и был объявлен в розыск

В Москве таксист прокатил иностранца, запросил 40 тысяч и был объявлен в розыск

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Таксист в Москве прокатил иностранца по городу и попытался развести его на 40 тысяч рублей. Злоумышленника объявили в розыск, сообщает Baza в Telegram-канале.

По данным источника, жертвой обмана едва не стал член организационного комитета БРИКС из Непала Амир Тхапа. Он прилетел в столицу для подготовки и проведения пятого международного форума союза государств.

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По прибытии в аэропорт Домодедово Тхапа сел в машину к таксисту, который пообещал довезти его до Красной площади за две тысячи рублей. Как пишет канал, по дороге водитель внезапно остановился и запросил 39 200 рублей.

Иностранец отказался платить столько за поездку, на что россиянин пригрозил высадить его из авто. Тогда Тхапа предложил таксисту 200 долларов (около 18 тысяч рублей), и тот в итоге согласился. После поездки гость из Непала сразу обратился в полицию, теперь обманщика разыскивают.

Ранее в Москве задержали аферистов, которые выпрашивали в метро деньги на «проезд до дома». Мошенники натирали глаза мазью, чтобы демонстрировать слезы.

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      Мария Борисова
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