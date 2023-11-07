В российском регионе спасли попавшего в снежный плен тигренка

В Хабаровском крае в сугробах нашли травмированного тигренка

В Амурском районе Хабаровского края спасли травмированного тигренка, попавшего в снежный плен. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Детеныша нашли в сугробах недалеко от села Вознесенское. Местные жители вытащили его из снега, после чего вызвали охотнадзор. Тигренка показали ветеринарам.

У тигренка обнаружили перелом левой плечевой кости. Предполагается, что он получил травму из-за столкновения с транспортным средством. В Комсомольске-на-Амуре, куда изначально привезли тигренка, операцию делать отказались. Теперь животному предстоит отправиться в Хабаровск, где после хирургического вмешательства он будет восстанавливаться в Приморском реабилитационном центре.

Где находится мать тигренка, неизвестно. Из-за сильного снегопада найти ее по следам не удалось.

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