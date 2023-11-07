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16:23, 7 ноября 2023Путешествия

Турист в Африке получил выстрел в лицо и чудом выжил

55-летнему американскому туристу выстрелили в лицо в ЮАР при ограблении

Фото: Omar Maged / AP

Американский турист поехал в отпуск в Кейптаун, ЮАР, получил выстрел в лицо почти сразу после прибытия и чудом выжил. Об этом пишет издание News24.

Известно, что 55-летний мужчина прибыл в африканскую страну из Коннектикута, обменял валюту в аэропорту и взял машину в аренду. Он проложил маршрут с помощью GPS, чтобы добраться до города Саймонс-Таун, но оказался в Ньянге, где и подвергся вооруженному ограблению. У него отобрали вещи, документы и деньги, после чего попытались застрелить.

«Мне очень повезло, что я выбрался живым. Но как только мне будет дано разрешение, я уеду из страны», — рассказал турист, когда пришел в себя в больнице.

Ранее австралийский турист попал в аварию на Бали и чудом выжил, сломав четыре кости и получив серьезную травму головы. Пострадавшему понадобилось срочное переливание большого объема крови.

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      Зарина Дзагоева
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