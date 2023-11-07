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18:41, 7 ноября 2023Бывший СССР

В Херсоне заявили о повреждении складских помещений

Глава ГВА Мрочко: в подконтрольном Киеву Херсоне повреждены складские помещения

Фото: Ivan Antypenko / Reuters

В подконтрольном украинским властям Херсоне были повреждены складские помещения. Об этом заявил назначенный Киевом начальник городской военной администрации (ГВА) Роман Мрочко в Telegram.

«Во второй раз за восемь дней Российская армия ударила по одной и той же территории в Херсоне. Разрушены склады. Они были пустыми», — говорится в публикации.

Ранее глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщил, что под Кривым Рогом был поражен инфраструктурный объект после серии взрывов. Он уточнил, что, по предварительной информации, люди не были ранены.

7 ноября стало известно о взрывах в Кривом Роге. С утра в городе также были слышны звуки взрывов. В регионе включали сигнал воздушной тревоги.

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      Кристина Есикова
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