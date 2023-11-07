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22:19, 7 ноября 2023Мир

В Китае произошло землетрясение

EMSC: в Китае произошло землетрясение магнитудой 5,3

Фото: Thomas Peter / Reuters

В Китае произошло землетрясение магнитудой 5,3. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Эпицентр располагался на расстоянии 190 километров к северо-востоку от города Кашгар с населением около 506 тысяч человек. Очаг залегал на глубине десяти километров.

Ранее на греческом острове Эвбея к северо-востоку от Афин произошло мощное землетрясение. Землетрясение зафиксировали в пятницу, 3 ноября, в 08:26 по местному времени (09:26 по Москве). Магнитуда первого толчка составила 5,1, второго — 3,8. Эпицентр располагался в шести километрах к востоку от города Прокопи на глубине около 14,2 километра.

16 октября подводное землетрясение магнитудой 5,0 произошло у восточного побережья полуострова Камчатка. Эпицентр землетрясения находился в Тихом океане, в районе мыса Шипунский.

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      Марина Совина
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