В Греции произошло мощное землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,1 произошло на острове Эвбея в Греции

На греческом острове Эвбея к северо-востоку от Афин произошло мощное землетрясение. Об этом сообщает Kathimerini со ссылкой на данные Геодинамического института Афин.

Землетрясение зафиксировали в пятницу, 3 ноября, в 08:26 по местному времени (09:26 по Москве). Магнитуда первого толчка составила 5,1, второго — 3,8. Эпицентр располагался в шести километрах к востоку от города Прокопи на глубине около 14,2 километра.

Информации о разрушениях и пострадавших не поступало, однако окна некоторых зданий оказались выбиты. Толчки также ощутили жители Аттики — юго-восточной области Центральной Греции, где находятся Афины.

В октябре два мощных землетрясения произошли в Непале, их магнитуда составила 6,3 и 5,3. Из-за оползня оказалась заблокирована крупная автомагистраль. Один местный житель получил ранения, несколько зданий были разрушены.