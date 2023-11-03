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13:42, 3 ноября 2023Среда обитания

В Греции произошло мощное землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,1 произошло на острове Эвбея в Греции
СюжетЗемлетрясение в Непале

Фото: Grk1011 / Wikimedia

На греческом острове Эвбея к северо-востоку от Афин произошло мощное землетрясение. Об этом сообщает Kathimerini со ссылкой на данные Геодинамического института Афин.

Землетрясение зафиксировали в пятницу, 3 ноября, в 08:26 по местному времени (09:26 по Москве). Магнитуда первого толчка составила 5,1, второго — 3,8. Эпицентр располагался в шести километрах к востоку от города Прокопи на глубине около 14,2 километра.

Информации о разрушениях и пострадавших не поступало, однако окна некоторых зданий оказались выбиты. Толчки также ощутили жители Аттики — юго-восточной области Центральной Греции, где находятся Афины.

В октябре два мощных землетрясения произошли в Непале, их магнитуда составила 6,3 и 5,3. Из-за оползня оказалась заблокирована крупная автомагистраль. Один местный житель получил ранения, несколько зданий были разрушены.

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      Александра Качан
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