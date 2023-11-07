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21:02, 7 ноября 2023Силовые структуры

В Москве иностранец без билета избил контролера и сбежал

В Москве следователи возбудили дело в отношении узбека за избиение контролера

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

В Москве следователи возбудили уголовное дело в отношении гражданина Узбекистана, который избил контролера на севере столицы и сбежал. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель столичного управления Следственного комитета России Юлия Иванова.

Он проходит обвиняемым по статье 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») УК РФ. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего и местонахождение фигуранта.

По версии следствия, мужчина ехал без билета и был остановлен сотрудником учреждения «Организатор перевозок», поэтому решил применить насилие. Иностранец ударил контролера и скрылся с места происшествия.

Ранее в Подмосковье на железнодорожной станции Баковка мужчина жестоко избил женщину-контролера.

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      Варвара Митина
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