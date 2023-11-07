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11:16, 7 ноября 2023Россия

В Москве владельцы алабая избили школьницу за попытку его погладить

В Москве владельцы алабая избили 14-летнюю девочку за попытку его погладить

Фото: Chebakalex7 / Shutterstock / Fotodom

В Москве 14-летнюю девочку избили владельцы алабая, за то что та хотела погладить питомца. Об этом стало известно «Московскому комсомольцу».

По его данным, конфликт произошел на севере столицы на Ангарской улице. Как рассказала школьница, она хотела погладить алабая незнакомцев, но те отказали ей.

Впоследствии хозяева собаки набросились на девочку — она получила ушиб живота, сотрясение мозга и травму носа. Школьницу госпитализировали, правоохранители задержали 33-летнего мужчину, который ранее восемь раз привлекался к уголовной ответственности.

Ранее в Уфе женщина, защищавшая своего пуделя от нападения двух собак, была избита их хозяевами. В парке российского города хозяева спустили двух собак с поводков, чтобы те напали на пуделя, а затем избили его хозяйку.

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      Анастасия Шейкина
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