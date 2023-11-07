В Перми неизвестные атаковали полицию сообщениями о готовящем теракт школьнике

В Перми от имени восьмиклассника «минируют» школу, которую он не посещает

В Перми на протяжении полутора лет неизвестные сообщают о восьмикласснике, который якобы собирается устроить взрыв в школе. Об этом рассказал Telegram-канал Ural Mash.

При этом уточняется, что мальчик даже не посещает образовательное учреждение по состоянию здоровья. Несмотря на это, каждый месяц правоохранителям поступают анонимные сообщения о готовящемся теракте. Злоумышленники также указывают одноклассников ребенка в качестве сообщников. При этом у мальчика нет телефона и он не зарегистрирован в социальных сетях.

После каждого ложного минирования к семье восьмиклассника ночью приходят сотрудники полиции с вопросами. Однако, по данным канала, найти автора сообщений так и не удалось.

Ранее советник главы Крыма Олег Крючков рассказал, что правоохранителям массово поступают фейковые сообщения о минировании образовательных учреждений.

