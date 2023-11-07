Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:59, 7 ноября 2023Россия

В Перми неизвестные атаковали полицию сообщениями о готовящем теракт школьнике

В Перми от имени восьмиклассника «минируют» школу, которую он не посещает

Фото: Анна Майорова / «Лента.ру»

В Перми на протяжении полутора лет неизвестные сообщают о восьмикласснике, который якобы собирается устроить взрыв в школе. Об этом рассказал Telegram-канал Ural Mash.

При этом уточняется, что мальчик даже не посещает образовательное учреждение по состоянию здоровья. Несмотря на это, каждый месяц правоохранителям поступают анонимные сообщения о готовящемся теракте. Злоумышленники также указывают одноклассников ребенка в качестве сообщников. При этом у мальчика нет телефона и он не зарегистрирован в социальных сетях.

После каждого ложного минирования к семье восьмиклассника ночью приходят сотрудники полиции с вопросами. Однако, по данным канала, найти автора сообщений так и не удалось.

Ранее советник главы Крыма Олег Крючков рассказал, что правоохранителям массово поступают фейковые сообщения о минировании образовательных учреждений.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      В США назвали критической для нацбезопасности зависимость от российского топлива

      Погоня российских полицейских со стрельбой за микроавтобусом попала на видео

      Популярные смартфоны Samsung признали устаревшими

      Россиянам назвали самые востребованные специальности

      Блогерша перечислила пять стыдных для россиянок особенностей женщин в США

      В Перми неизвестные атаковали полицию сообщениями о готовящем теракт школьнике

      Раскрыто состояние пострадавшего при падении обломков дрона в Севастополе

      ЦАХАЛ продвинулся к штабу ХАМАС в Газе

      Россиянкам предложили платить за отказ от аборта

      В Израиле предупредили об ограниченном времени для уничтожения ХАМАС

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости