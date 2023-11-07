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12:08, 7 ноября 2023Среда обитания

В России предсказали снижение стоимости жилья

РИА Новости: в 2024 году в России умеренно снизятся цены на недвижимость
СюжетСнижение ставки по кредитам:

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Из-за повышения Центробанком (ЦБ) ключевой ставки цены на первичное и вторичное жилье в России могут умеренно снизиться уже в 2024 году. Об этом РИА Новости сообщили эксперты.

При этом обвала цен на недвижимость не ожидается, сказал директор направления «Новостройки» ИНКОМ-Недвижимости Валерий Кочетков. По его словам, квартиры на первичном рынке не могут терять в стоимости из-за высокой инфляции и проектного финансирования с кредитами, подорожавшими в связи с повышением ключевой ставки. В случае с такой недвижимостью «девелоперы зажаты в тисках себестоимости строительства», объяснил эксперт.

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Квартиры на вторичном рынке также не будут стремительно дешеветь — самые ликвидные объекты собственники будут временно снимать с продажи, а другие россияне предпочтут не продавать, а сдавать жилье из-за повышения арендной стоимости. В итоге на рынке останутся в основном не очень качественные предложения.

Дорожать продолжат только самые ликвидные квартиры, уверены эксперты. Скидку же на недвижимость будут предоставлять продавцы, которым нужно срочно продать квартиру. По прогнозам аналитического центра IRN, в следующем году стоимость метра на «вторичке» может снизиться на 10 процентов и более.

На фоне увеличения ЦБ ключевой ставки банки отметили резкий рост спроса на ипотеку. За последние две недели количество поданных заявок на получение займа увеличилось на 10-13 процентов по сравнению с предыдущими двумя неделями.

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      Мария Черкасова
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