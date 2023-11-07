Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
10:17, 7 ноября 2023Среда обитания

Банки отметили резкий рост спроса на ипотеку

«РБК»: банки отметили рост спроса на ипотеку на фоне увеличения ключевой ставки

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Банки отметили резкий рост спроса на ипотеку на фоне увеличения ключевой ставки. За последние две недели количество поданных заявок увеличилось на 10-13 процентов по сравнению с предыдущими двумя неделями, сообщает «РБК».

Согласно данным Сбербанка, прирост составил 10 процентов, по данным ВТБ — 13 процентов. В ВТБ также отметили, что на получение жилищного кредита с господдержкой претендовало чуть меньше россиян, чем в первые две недели октября. Тогда доля таких заемщиков составила 47 процентов, теперь — 44 процента.

В «Росбанк Доме» зафиксировали рост интереса именно ко льготной ипотеке, в частности на IT-ипотеку. При этом интерес клиентов банка к рыночной ипотеке остается стабильным — количество заявок сопоставимо с показателем за первые две недели октября.

Ранее сообщалось, что в 2023 году россияне бросились брать ипотеку на загородные дома. С января по октябрь Сбербанк выдал 178 тысяч кредитов на покупку и строительство коттеджей.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Качан
      Обсудить
      Последние новости

      В США назвали критической для нацбезопасности зависимость от российского топлива

      Съеденный тайком пирог спас женщине жизнь

      80-летний россиянин домогался ребенка на рейсе в Петербург

      Россиянам посоветовали не обсуждать некоторые темы рядом с умной техникой

      Опрос показал рост поддержки США и падение рейтинга Китая в богатых странах

      Россиянин забрал на почте мясорубку с наркотиками и попал под следствие

      Живущая в США блогерша из России назвала минус Лос-Анджелеса

      Nike подал в суд на New Balance и Skechers

      Названа неочевидная опасность отсутствия солнечного света

      Экс-протодиакон Кураев раскрыл мотив отъезда в Прагу

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости