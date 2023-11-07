Банки отметили резкий рост спроса на ипотеку
Банки отметили резкий рост спроса на ипотеку на фоне увеличения ключевой ставки. За последние две недели количество поданных заявок увеличилось на 10-13 процентов по сравнению с предыдущими двумя неделями, сообщает «РБК».
Согласно данным Сбербанка, прирост составил 10 процентов, по данным ВТБ — 13 процентов. В ВТБ также отметили, что на получение жилищного кредита с господдержкой претендовало чуть меньше россиян, чем в первые две недели октября. Тогда доля таких заемщиков составила 47 процентов, теперь — 44 процента.
В «Росбанк Доме» зафиксировали рост интереса именно ко льготной ипотеке, в частности на IT-ипотеку. При этом интерес клиентов банка к рыночной ипотеке остается стабильным — количество заявок сопоставимо с показателем за первые две недели октября.
Ранее сообщалось, что в 2023 году россияне бросились брать ипотеку на загородные дома. С января по октябрь Сбербанк выдал 178 тысяч кредитов на покупку и строительство коттеджей.