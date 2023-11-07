«РБК»: банки отметили рост спроса на ипотеку на фоне увеличения ключевой ставки

Банки отметили резкий рост спроса на ипотеку на фоне увеличения ключевой ставки. За последние две недели количество поданных заявок увеличилось на 10-13 процентов по сравнению с предыдущими двумя неделями, сообщает «РБК».

Согласно данным Сбербанка, прирост составил 10 процентов, по данным ВТБ — 13 процентов. В ВТБ также отметили, что на получение жилищного кредита с господдержкой претендовало чуть меньше россиян, чем в первые две недели октября. Тогда доля таких заемщиков составила 47 процентов, теперь — 44 процента.

В «Росбанк Доме» зафиксировали рост интереса именно ко льготной ипотеке, в частности на IT-ипотеку. При этом интерес клиентов банка к рыночной ипотеке остается стабильным — количество заявок сопоставимо с показателем за первые две недели октября.

Ранее сообщалось, что в 2023 году россияне бросились брать ипотеку на загородные дома. С января по октябрь Сбербанк выдал 178 тысяч кредитов на покупку и строительство коттеджей.