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09:39, 7 ноября 2023Экономика

В России захотели нарастить ввоз говядины

В правительстве России распределят невостребованный объем квоты на ввоз говядины

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Правительство России намерено до 15 декабря 2023 года распределить невостребованный объем тарифной квоты на ввоз в страну замороженной говядины. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на постановление №1812 от 31 октября.

Согласно документу, перераспределять невостребованные объемы будут в заявительном порядке. Просьбы желающих получить возможность ввозить в страну замороженную говядину по льготным ставкам будут рассматривать в министерстве экономического развития. Потребность в «переделе» квот может быть вызвана трудностями с проведением расчетов на фоне международных санкций в отношении России.

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Желание властей нарастить объемы импорта замороженной говядины эксперты объяснили падением производства этого вида мяса внутри страны. Если в 2021 году показатель составлял 1674 тонны продукции, то в 2022-м — только 1614 тонн. Объемы импорта за этот период времени держались примерно на одном уровне — 287 тысяч против 290 тысяч тонн. При этом к концу 2022 года суммарное потребление говядины в стране оценивалось в районе 1869 тысяч тонн, а ключевыми поставщиками стали Белоруссия, Аргентина, Бразилия и Уругвай.

В начале августа журнал Forbes со ссылкой на данные аналитической компании Emeat сообщил, что по состоянию на 1 июля 2023 года в российских хозяйствах насчитывалось в общей сложности 18,3 миллиона голов крупного рогатого скота. По сравнению с той же датой 2022-го показатель сократился на 0,8 процента. При этом за последние 10 лет поголовье в стране снизилось на 13 процентов. Так, по состоянию на 1 июля 2013 года в России насчитывался 21 миллион голов. На этом фоне в Национальной мясной ассоциации заявили об ожидаемом сокращении производства говядины в стране.

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      Анатолий Акулов
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