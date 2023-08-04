В России стало меньше скота

Emeat: в России поголовье крупного рогатого скота за 10 лет сократилось на 13 %

На 1 июля 2023 года в российских хозяйствах насчитывалось 18,3 миллиона голов крупного рогатого скота — на 0,8 процента меньше, чем годом ранее, сообщает Forbes со ссылкой на данные аналитической компании Emeat.

На 1 июня 2013 года в России насчитывалось 21 миллион голов. Таким образом за десять лет поголовье сократилось на 13 процентов. При этом производство говядины растет в основном у крупных компаний — в первом полугодии рост у них составил 4,2 процента (300 000 тонн) в убойном весе. В целом отрасль за этот период выросла на 0,7 процента, до 629 тысяч тонн, рассказали в Emeat. В Национальной мясной ассоциации заявили, что в настоящее время ожидается снижение производства говядины в стране.

Цены на говядину при этом растут. По данным Росстата, с января 2022 года по июнь 2023-го цена на бескостную говядину выросла на 15 процентов, до 667,36 рубля за килограмм. Говядина на кости подорожала до 494,32 рубля за килограмм, на 17 процентов.

Россияне могут позволить себе все меньше мяса — в 2021 году средние доходы позволяли купить 103,9 килограмма мяса на кости в месяц, в 2022-м этот показатель снизился до 97 килограммов, сообщили в компании «НЭО Центр». В стране довольно низкое среднесуточное потребление говядины — всего девять килограммов на человека в год. Как отметили в Emeat, говядина является дорогой для россиян. При этом там указали, что в Москве и Подмосковье потребляют значительно больше говядины, чем в остальной России.

Отрасль не развивается из-за большой конкуренции говядины со свининой, индейкой и курицей, заявили в Национальном союзе производителей говядины. С другой стороны, российским компаниям приходится соперничать и с импортной продукцией. Так, в настоящее время на рынке дефицит говядины составляет 18-20 процентов, при этом он покрывается беспошлинным ввозом мяса из Бразилии. В год в Россию экспортируют по 280-300 тысяч тонн этого вида мяса из-за рубежа.

С другой стороны, более 15 стран выражают желание покупать российскую говядину, с некоторыми из них уже достигнуты договоренности. В итоге мясо среднего и премиум сегмента уходит за рубеж, а россияне оказываются вынуждены покупать замороженные продукты из Латинской Америки, которые стоят дешевле отечественных, заявили в союзе. К тому же, добавили там, из-за беспошлинного ввоза бразильской говядины российские компании не расширяют уже действующие проекты.

Россия ранее обсуждала с КНР дополнительные поставки говяжьих субпродуктов. Соглашение позволило бы нарастить российский экспорт на 250-300 тонн в год и до нескольких десятков миллионов долларов.

За последние пять лет потребление говядины на человека в России сократилось на один килограмм — с десяти до девяти килограммов в год. При этом, по прогнозам Национального рейтингового агентства, статистика должна показать рост потребления свинины и птицы. Отмечалось также, что тенденция по снижению потребления говядины наблюдается не только в России, но и во других странах.

