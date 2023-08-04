Россия захотела обеспечить Китай говяжьими желудками

Минсельхоз захотел поставлять говяжьи желудки в КНР из-за низкого спроса в РФ

Российские производители говядины могут получить право на поставки в Китай новых видов говяжьих субпродуктов. Речь идет в первую очередь о желудках, а также о почках, сердце и других частях говядины. Соответствующий вопрос 2 августа с представителями китайского правительства обсуждал Минсельхоз, узнали «Ведомости».

За пять месяцев года экспортеры отгрузили за рубеж 14 300 тонн говядины и говяжьих субпродуктов, почти 70 процентов поставок пришлось на КНР. Сейчас Россия поставляет стране говядину и отдельные виды субпродуктов, например ноги без копыт, сухожилия, жилы, пенисы. Расширение ассортимента поставок за счет только говяжьих желудков поможет нарастить российский экспорт на 250-300 тонн в год и до нескольких десятков миллионов долларов, уверены участники рынка.

По словам экспертов, китайские покупатели готовы давать «премиальную цену» за говяжьи желудки — их стоимость может превышать цены в России в два или три раза. При этом у россиян данный продукт не пользуется такой популярностью, как у китайцев. Российские производители либо выпускают из желудков корм для кошек и собак, либо продают мясопереработчикам.

Ранее стало известно, что рост поставок мяса птицы из Китая в Россию может негативно повлиять на российское производство. В последние месяцы 2022 года в страну поступили тысячи тонн мяса птицы из КНР, что вызывает беспокойство российских птицеводов. По их словам, вход на рынок импортных производителей грозит снижением цен, при этом доходы от внутреннего рынка не способствуют инвестициям.