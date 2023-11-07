В российском городе погиб третий за два года председатель думы
В Свердловской области в ДТП погиб председатель думы Североуральска Виктор Ильин. Об этом пишет Ura.ru со ссылкой на мэра российского города Светлану Миронову.
По ее словам, утром 7 ноября Ильин посетил совещание, после чего отправился в командировку в Екатеринбург.
По данным ГИБДД по Свердловской области в Telegram, утром во вторник, 7 ноября, на 15-м километре автодороги Серов — Североуральск — Ивдель столкнулись LADA Priora и Hyundai Solaris. В результате погиб один человек, еще двое получили травмы различной степени тяжести. В каком из авто ехал Ильин, не уточняется. Виновник происшествия также пока не назван.
Ильин стал третьим председателем думы Североуральска, умершим за два года. Как сообщает «Коммерсантъ», в октябре погибла 52-летняя Елена Балбекова. Предположительно, спикер местного парламента покончила жизнь самоубийством. Кроме того, в марте 2022 года от внезапной остановки сердца скончался председатель гордумы Североуральска Александр Злобин.
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