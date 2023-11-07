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13:23, 7 ноября 2023Россия

В российском городе погиб третий за два года председатель думы

Председатель думы Североуральска Ильин погиб в ДТП в Свердловской области

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В Свердловской области в ДТП погиб председатель думы Североуральска Виктор Ильин. Об этом пишет Ura.ru со ссылкой на мэра российского города Светлану Миронову.

По ее словам, утром 7 ноября Ильин посетил совещание, после чего отправился в командировку в Екатеринбург.

По данным ГИБДД по Свердловской области в Telegram, утром во вторник, 7 ноября, на 15-м километре автодороги Серов — Североуральск — Ивдель столкнулись LADA Priora и Hyundai Solaris. В результате погиб один человек, еще двое получили травмы различной степени тяжести. В каком из авто ехал Ильин, не уточняется. Виновник происшествия также пока не назван.

Ильин стал третьим председателем думы Североуральска, умершим за два года. Как сообщает «Коммерсантъ», в октябре погибла 52-летняя Елена Балбекова. Предположительно, спикер местного парламента покончила жизнь самоубийством. Кроме того, в марте 2022 года от внезапной остановки сердца скончался председатель гордумы Североуральска Александр Злобин.

Ранее сенатор Совета Федерации от Республики Татарстан Геннадий Емельянов попал в аварию на трассе ЧистопольНижнекамск. От удара мужчину выбросило из салона джипа, в результате чего он получил переломы ребер, сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму. Предварительно, политик выехал на встречную полосу для обгона автомобиля, в результате чего протаранил другую машину.

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      Константин Лысяков
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