В Сбере сообщили о самой крупной хакерской атаке

Герман Греф сообщил о самой мощной в истории Сбера хакерской атаке

Глава Сбера Герман Греф сообщил о самой мощной в истории банка DDoS-атаке, случившейся в октябре. Его слова передает РБК.

«Последняя DDoS-атака была недели две назад, это была самая мощная атака в нашей истории. Она была примерно в три-четыре раза мощнее, чем самая мощная до этого», — заявил Греф на пресс-конференции после заседания наблюдательного совета банка.

Он также добавил, что на российском рынке появились «очень квалифицированные преступники». По словам Грефа, хакеры атакуют крупнейшие российские ресурсы.

Ранее председатель правления Сбербанка Станислав Кузнецов раскрыл количество DDoS-атак на банк во втором квартале 2023 года. По его словам, их было 32.

В мае Кузнецов заявил, что киберпреступники сотрудничают друг с другом. Так, по его словам, хакеры обмениваются вредоносным программным обеспечением и вместе готовят нападения на отдельных пользователей и организации.