Экс-разведчик США Риттер: Украина может потерять Харьков, Одессу и другие города

Бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Reporterfy Media заявил, что Украина может потерять еще больше территорий.

По его словам, чем дольше Вооруженные силы Украины (ВСУ) будут сопротивляться, тем больше они потеряют. «Если они продолжат военные действия, то потеряют Харьков, Днепропетровск, Николаев, Одессу и другие города», — сказал Риттер.

Эксперт считает, что для президента Украины Владимира Зеленского играла уже окончена. По его словам, нельзя также исключать вероятность того, что украинские военные поднимутся против главы государства.

«В конце концов, Россия получит то, что она хочет: уничтожение украинской армии и денацификацию после падения режима Зеленского», — подчеркнул он.

Ранее Риттер заявил, что жителям США наплевать на Украину и украинцев, страна стала для Вашингтона балластом. По его словам, США при любой удобной возможности сбросят этот балласт. В качестве подтверждения своим словам он привел попустительство, допущенное Вашингтоном при развитии украинского конфликта.