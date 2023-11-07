В США заявили о пределе влияния Байдена на конфликты в Израиле и на Украине

NYT: влияние США на конфликты в Израиле и на Украине ограниченнее, чем кажется

Влияние президента США Джо Байдена на конфликты в Израиле и на Украине гораздо более ограниченно, чем кажется, из-за центральной роли США в качестве поставщика оружия. Об этом пишет The New York Times (NYT).

Как сообщает издание, Байден столкнулся с пределами своего влияния в двух международных конфликтах: с одной стороны, из-за отказа премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху приостановить боевые действия в Газе в гуманитарных целях; с другой стороны, из-за «тупиковой ситуации» на Украине. «Существует долгая история президентов США, которые осознавали, что у них не так много рычагов воздействия на Израиль, как они думали», — сказал член Палаты представителей Сет Моултон. По его словам, то же самое относится к Украине.

Однако заместитель советника по национальной безопасности Джон Файнер заявил, что США используют свое влияние, но тихо. «Мы устанавливаем гарантии в соответствии с законами по вооруженным конфликтам каждый раз, когда передаем помощь любой стране, включая Израиль. И когда мы видим обстоятельства, которые нас беспокоят, мы напрямую обсуждаем их с правительством Израиля (...) по мере развития конфликта».

Ранее стало известно, что США планируют передать Израилю высокоточные бомбы Spice на сумму 320 миллионов долларов. Отмечается, что администрация Байдена уведомила о планируемой поставке Конгресс, направив соответствующее уведомление 31 октября.