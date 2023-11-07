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13:03, 7 ноября 2023Экономика

Власти Германии не нашли пользы в четырехдневной рабочей неделе

Глава Минфина ФРГ Линднер: четырехдневка не увеличит благосостояние граждан
Кристиан Линднер

Кристиан Линднер. Фото: Susana Vera / Reuters

Глава Министерства финансов (Минфина) Германии Кристиан Линднер усомнился, что четырехдневная рабочая неделя может в обозримом будущем стать новой нормой для граждан ФРГ. Его слова приводит Bloomberg.

В феврале 2024 года в Германии запустят пилотный проект по привлечению сотрудников 50 местных компаний к четырехдневной рабочей неделе. Эксперимент будут проводить в течение шести месяцев. Авторы различных исследований в этой области утверждают, что переход на четырехдневку положительно скажется на психическом здоровье сотрудников за счет снижения стресса, а также станет залогом повышения эффективности их труда.

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Однако министр финансов ФРГ не согласился с такими доводами. Напротив, по мнению главы ведомства, подобный формат приведет к снижению продуктивности сотрудников и не вызовет роста благосостояния согласившихся на эксперимент работников. «Никогда в истории общество не повышало свое благосостояние, работая меньше», — пояснил Линднер.

В конце мая аналитики сервиса по поиску работы hh.ru представили результаты исследования, согласно которым подавляющее большинство российских работодателей (81 процент) поддержало возможность введения четырехдневной трудовой недели в долгосрочной перспективе. В то же время ввести подобный график на постоянной основе в своей компании в течение ближайших трех лет согласились лишь четыре процента респондентов.

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      Анатолий Акулов
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