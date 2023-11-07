Россиянам дали советы по предотвращению засоров труб

Мастер Шестопалов: основные причины засора труб — попадание салфеток и жира

Чаще всего засоры в трубах возникают из-за попадания в них влажных салфеток, а также бытового жира. Основные причины появления этой проблемы и способы ее предотвращения назвал Александр Шестопалов, мастер «Росводоканал Тюмень» в беседе с «Газетой.Ru».

Эксперт пояснил, что влажные салфетки провоцируют засоры в трубах и на канализационных насосных станциях, так как производятся из синтетических нетканых материалов, не растворяющихся в воде, и отличаются эластичной тянущейся структурой. По этой причине, отметил Шестопалов, они легко комкуются между собой, волосами и нитками, которые также выбрасываются в унитаз. «Бывает, что мы вытаскиваем такие комки размером с корову», — рассказал он.

Еще одной из наиболее частых причин засоров служит скопившийся в трубах пищевой жир. «Он оседает на стенках труб, собирая вокруг себя другой нерастворимый мусор, со временем труба заиливается, а ее проходимость снижается, образуется засор. Чтобы прочистить и восстановить работоспособность системы, приходится применять мощную каналопромывочную технику», — пояснил мастер.

Для того чтобы избежать засоров, Шестопалов настоятельно порекомендовал протирать сковороды перед мытьем бумажными салфетками и выбрасывать остатки жирной пищи вместо унитаза в мусорное ведро. Помимо этого, он предостерег россиян от смывания в унитаз различных бытовых отходов: окурков, подгузников, средств личной гигиены, ватных палочек, наполнителей для кошачьих туалетов, остатков строительных смесей. В заключение специалист посоветовал гражданам раз в месяц промывать трубы средствами, предназначенными для профилактики засоров.

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