Жителям российского региона запретили запускать фейерверки на Новый год

В Белгородской области ввели временный запрет на использование пиротехники

Жители Белгородской области не смогут запускать фейерверки на Новый год. О введенном в регионе временном запрете на продажу и использование пиротехники сообщила пресс-служба правительства региона в Telegram.

Согласно решению областного оперативного штаба, ограничения будут действовать до 26 января. Кроме фейерверков под запрет попали салюты и петарды — их использование и продажа также запрещены.

В период действия ограничений в регионе разрешается использовать хлопушки и бенгальские свечи. Помимо этого, во время новогодних и рождественских праздников будут усилены меры по обеспечению порядка.

Белгородская область – один из граничащих с Украиной российских регионов. Ранее проживающих там школьников попросили прятаться от беспилотников и запретили ходить в лес. Также жителям области было предписано сообщать силовикам обо всем замеченных дронах.