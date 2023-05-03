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10:06, 3 мая 2023Россия

В российском регионе школьников попросили прятаться от дронов

В Белгородской области школьников попросили прятаться от дронов и запретили ходить в лес

Фото: Nataliia Zhekova / Shutterstock / Fotodom

В Белгородской области школьников попросили прятаться от беспилотников. Помимо этого, им запретили ходить в лес, сообщает Telegram-канал Baza.

Новые правила предписывают и ученикам, и взрослым сообщать органам ФСБ и полиции о всех замеченных дронах. Оказываться в поле видимости беспилотников и пытаться самостоятельно сбить их запрещено. Помимо этого, запрещается пользоваться мобильными телефонами и спутниковыми навигаторами при обнаружении БПЛА.

Инструкции о порядке действий в случае обнаружения беспилотников директоры школ распространили в родительских чатах. Также родителей учеников обязали сообщать о местонахождении их детей после 20:00.

В среду, 3 мая, сообщалось о попытке дрона атаковать электроподстанцию в Белгородской области. За день до этого украинский БПЛА атаковал возводящееся защитное сооружение в Белгородской области. При этом пострадал 46-летний мужчина.

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Алан Босиков
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