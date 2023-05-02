Беспилотник ВСУ атаковал стройку защитных сооружений в Белгородской области

Baza: беспилотник ВСУ атаковал место стройки защитных сооружений в Белгородской области

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбросил взрывное устройство на место строительства защитных сооружений в Белгородской области. Пострадал 46-летний мужчина. Об этом сообщает издание Baza в Telegram-канале.

Атака произошла во вторник, 2 мая, около 13:00 недалеко от села Прилесье. Россиянин выполнял земельные работы, когда прилетевший со стороны Украины БПЛА скинул самодельное взрывное устройство.

Мужчина получил контузию, ему была вызвана скорая помощь. От госпитализации он отказался.

В понедельник, 1 мая, системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили два беспилотника в Крыму и Севастополе, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Предыдущая атака БПЛА на Крым была 29 апреля. В результате произошедшего в Севастополе случился пожар на нефтебазе.

В восьми приграничных регионах — на территории Крыма, Севастополя, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей — действует режим среднего уровня реагирования.