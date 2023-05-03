В приграничном российском регионе дрон пытался атаковать электроподстанцию

SHOT: в Белгородской области пытавшийся атаковать электроподстанцию дрон сбили из автомата

Украинский беспилотник пытался атаковать электроподстанцию в селе Репяховка Белгородской области, но был сбит из автомата пограничниками. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

По данным авторов канала, дрон Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили из села Степок Сумской области. Беспилотник нес с собой осколочный гранатометный выстрел ВОГ-17, при его уничтожении никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.

30 апреля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о работе систем противовоздушной обороны (ПВО) в регионе.

19 октября 2022 года президент России Владимир Путин ввел в восьми регионах, в том числе в Белгородской области, средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.