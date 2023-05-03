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07:17, 3 мая 2023Россия

В приграничном российском регионе дрон пытался атаковать электроподстанцию

SHOT: в Белгородской области пытавшийся атаковать электроподстанцию дрон сбили из автомата

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Украинский беспилотник пытался атаковать электроподстанцию в селе Репяховка Белгородской области, но был сбит из автомата пограничниками. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

По данным авторов канала, дрон Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили из села Степок Сумской области. Беспилотник нес с собой осколочный гранатометный выстрел ВОГ-17, при его уничтожении никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.

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Анастасия Шейкина
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