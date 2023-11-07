Звезда «Назад в будущее» заявил о готовности уйти из жизни

Звезда «Назад в будущее» Майкл Джей Фокс заявил о готовности уйти из жизни

Американский актер Майкл Джей Фокс признался в готовности уйти из жизни. Об этом пишет издание Closer.

Звезда серии фильмов «Назад в будущее», который на протяжении 32 лет страдает болезнью Паркинсона, также заявил, что испытания, через которые он прошел, научили его справляться с любыми трудностями. «Однажды у меня кончится топливо. Однажды я просто скажу: "Я сегодня никуда не пойду". Мне 62 года. Конечно, если бы я скончался завтра, это было бы преждевременно, но это не было бы чем-то неслыханным. И поэтому нет, я этого не боюсь», — сказал Джей Фокс.

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