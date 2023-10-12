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16:19, 12 октября 2023Культура

Стали известны подробности о состоянии Брюса Уиллиса

Брюсу Уиллису больше не доступны языковые навыки из-за болезни

Фото: Theo Wargo / Getty Images

Стало известно о состоянии американского актера Брюса Уиллиса, у которого диагностировали лобно-височную деменцию. Об этом рассказал режиссер сериала «Детективное агентство "Лунный свет"», в котором артист снимался в молодом возрасте Гленн Гордон Кэрон, передает Page Six.

Кэрон поведал, что Уиллис три минуты не мог вспомнить его, а также отметил, что актеру больше не доступны языковые навыки.

«Он не слишком разговорчив, раньше он был заядлым читателем, хотя и не хотел, чтобы кто-нибудь об этом знал, — но сейчас не читает», — поделился режиссер.

Знакомый артиста также добавил, что раньше звезда «Крепкого орешка» с радостью просыпался каждое утро, а сейчас видит «жизнь через дверь».

В марте прошлого года актриса Деми Мур сообщила, что из-за прогрессирующей афазии Брюс Уиллис вынужден был завершить актерскую карьеру. Из-за болезни он потерял возможность нормально разговаривать и запоминать тексты.

В сентябре этого года супруга актера Эмма Хеминг рассказала о прогрессирующей деменции мужа.

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    Анастасия Астахова
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