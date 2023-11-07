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19:43, 7 ноября 2023Ценности

Звезда сериала «Чики» снялась обнаженной

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Российская актриса и блогерша Варвара Шмыкова показала откровенные фото. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

31-летняя звезда сериала «Чики» снялась обнаженной, прикрыв интимные части тела париками с длинными локонами коричневого оттенка. При этом она накрасила губы красной помадой и использовала накладные ресницы.

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Поклонники оценили внешний вид знаменитости в комментариях. «Задумка шикарная, Венера!», «Варя, вы красотка», «Очень круто», «Здесь прекрасно все», «Нимфа», «Невероятная», — восхитились пользователи сети.

В октябре российская актриса и телеведущая Екатерина Варнава показала поклонникам фото топлес. На размещенных кадрах бывшая участница юмористического шоу Comedy Woman позировала, повернувшись к камере боком и прикрыв обнаженную грудь руками.

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      Карина Черных
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