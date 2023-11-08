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10:21, 8 ноября 2023Силовые структуры

14-летнюю россиянку отправили в СИЗО за домогательства к пятилетней сестре

Суд в Симферополе арестовал девятиклассницу, домогавшуюся 5-летней сестры

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Симферополе суд отправил в СИЗО 14-летнюю школьницу, которую подозревают в домогательствах к пятилетней сестре. Об этом сообщает Baza.

В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера.

По данным издания, девятиклассница домогалась младшей сводной сестры, которая проживала с ней в одной квартире. Во время допроса девочка во всем созналась, а следователи потребовали арестовать ее на время проведения следственных действий.

Ранее полиция в Реутове Московской области задержала заместителя директора школы за домогательства к 10-летней девочке.

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