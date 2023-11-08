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18:21, 8 ноября 2023Ценности

Актриса Екатерина Шпица показала фото в прозрачном нижнем белье

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российская актриса Екатерина Шпица показала поклонникам откровенные фото. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

38-летняя знаменитость предстала перед камерой в прозрачном нижнем белье из кружева. Комплект состоял из бюстгальтера без косточек и с креплением на шее и трусов с завышенной талией с вырезом в передней части изделия. Также звезда набросила на плечи пальто.

Поклонники оценили внешний вид актрисы в комментариях. «Какие 38? Вам 18, выбрасывайте паспорт», «Екатерина прекрасна», «Хорошее тело», «Восхитительная», «Чрезвычайно красивая девушка», — восхитились пользователи сети.

Ранее в ноябре российская актриса Любовь Толкалина предстала топлес на новом фото. На размещенном снимке 45-летняя звезда позировала на фоне поля в длинной расклешенной юбке желтого цвета. При этом верхняя часть тела знаменитости осталась обнаженной, она прикрыла грудь руками.

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      Карина Черных
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