45-летняя Любовь Толкалина снялась топлес

Российская актриса Любовь Толкалина снялась топлес на новом фото. Соответствующая сторис появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

На размещенном снимке 45-летняя звезда предстала на фоне поля в длинной расклешенной юбке желтого цвета. При этом верхняя часть тела знаменитости осталась обнаженной, и Толкалина прикрыла грудь руками.

Кроме того, артистка распустила темные волосы средней длины, а от аксессуаров отказалась. «Выйду ночью в поле с конем», — подписала она публикацию.

Ранее в ноябре Любовь Толкалина показала лицо без макияжа. Знаменитость предстала в клетчатой рубашке, держа в руках банку со свежей малиной. При этом на размещенном кадре видно, что на коже артистки отсутствуют косметические средства.