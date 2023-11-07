45-летняя Любовь Толкалина показала лицо без макияжа

Российская актриса Любовь Толкалина показала естественную внешность на новом снимке. Соответствующая сторис появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

45-летняя знаменитость предстала в клетчатой рубашке, держа в руках банку со свежей малиной. При этом на размещенном кадре видно, что артистка отказалась от макияжа. Кроме того, на фото также присутствовали двое мужчин.

Среди прочего, звезда собрала волосы в пучок, а несколько передних прядей распустила. «Мы», — подписала она публикацию.

В августе Любовь Толкалина снялась топлес. Звезда позировала на фоне моря в черных плавках с завязками, прикрыв водорослями обнаженную грудь. Было видно, что на лице актрисы отсутствовали косметические средства, а волосы были распущены.