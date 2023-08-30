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11:12, 30 августа 2023Ценности

45-летняя Любовь Толкалина снялась топлес

Фото: @tolkalinaliuba

Российская актриса Любовь Толкалина снялась топлес и восхитила фанатов. Соответствующие публикация и и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

На размещенном фото 45-летняя знаменитость позирует на фоне моря в черных плавках с завязками, прикрыв водорослями обнаженную грудь. Видно, что на лице звезды отсутствует макияж, а волосы распущены.

Поклонники оценили снимок артистки, о чем принялись писать в комментариях под постом. «Прекрасная русалка!», «Какая вы красивая», «Статуэтка!», «Богиня!», «Вот это ноги!» — высказывались они.

Ранее Толкалина показала естественную внешность на камеру. Так, знаменитость предстала напротив зеркала без макияжа и одежды. При этом звезда распустила волосы, которые были завиты в легкие локоны.

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    Карина Черных
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