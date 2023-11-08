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08:23, 8 ноября 2023Силовые структуры

Россиянин попал под следствие за призывы сжечь военкомат

Полиция задержала жителя Архангельской области за призывы сжечь военкомат

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

Полиция задержала 26-летнего жителя Архангельской области, призывавшего односельчан сжечь военкомат. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Молодой человек, проживающий в селе Ильинско-Подомское, опубликовал в чате местного мессенджера призывы поджечь здание военного комиссариата Вилегодского и Ленского районов области.

Его сообщения заметили полицейские и выяснили личности автора. После этого у него прошли обыски. Силовики изъяли компьютер и увезли молодого человека в отдел полиции. Там задержанный дал признательные показания. Против него возбуждено уголовное дело по статье за публичные призывы к преступной деятельности против безопасности государства.

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      Любовь Ширижик
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