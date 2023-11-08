Россиянин попал под следствие за призывы сжечь военкомат

Полиция задержала жителя Архангельской области за призывы сжечь военкомат

Полиция задержала 26-летнего жителя Архангельской области, призывавшего односельчан сжечь военкомат. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Молодой человек, проживающий в селе Ильинско-Подомское, опубликовал в чате местного мессенджера призывы поджечь здание военного комиссариата Вилегодского и Ленского районов области.

Его сообщения заметили полицейские и выяснили личности автора. После этого у него прошли обыски. Силовики изъяли компьютер и увезли молодого человека в отдел полиции. Там задержанный дал признательные показания. Против него возбуждено уголовное дело по статье за публичные призывы к преступной деятельности против безопасности государства.