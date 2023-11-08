Среда обитания
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19:06, 8 ноября 2023Среда обитания

В российском регионе задумали разорять гнезда птиц ради экологии

В Бурятии решили узаконить разорение гнезд бакланов для защиты экосистемы

Фото: Roman Denisov / Russian Look / Globallookpress.com

Бурятские депутаты хотят разрешить разорять гнезда бакланов на законодательном уровне. Это поможет решить проблему их возросшей популяции, пишет местная газета «Номер один».

Соответствующее обращение депутаты Народного Хурала республики планируют направить в Минприроды России. Данную инициативу обсудят на очередном заседании 16 ноября.

Бакланы в этом российском регионе расплодились не так давно. На данный момент, по данным властей, на озере Байкал и придельтовых пространствах местных рек обитает около 49 тысяч особей этих птиц. Их численность сама по себе угрозы не несет, однако баклан питается байкальским омулем — редким видом рыб, встречающимся только в экосистеме этого озера. Народный Хурал Бурятии дал разрешение отстрелить до трех тысяч бакланов для регуляции их численности в республике. Отстрел планировалось провести в Баргузинском, Кабанском, Северо-Байкальском, Прибайкальском и Селенгинском районах. Дорогостоящая мера, однако, пользы не принесла.

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Впервые идею разорять гнезда бакланов огласил депутат Леонид Белых весной этого года. «А нельзя, допустим… ну как прерываем беременность, так и когда они гнездятся — в это время яйца собирать, чтобы регулировать. Три отложили, два забрали», — рассудил Белых. Еще тогда он заметил, что задумка с отстрелом окажется безуспешной. Однако предложенный им метод чиновники посчитали нарушением правил охоты.

В 2015 году в США для спасения лосося реки Колумбия американские военные решили истребить более десяти тысяч ушастых бакланов, чрезмерно активно лакомившихся мальками. При этом, по мнению местных орнитологов, истинными врагами лосося и форели являются не бакланы, а дамбы и рыбзаводы.

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      Виктория Клабукова
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