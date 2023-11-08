Раскрытая ФСБ и МВД банда успела сбыть миллиард фальшивых рублей по всей России
Банда из 24 фальшивомонетчиков успела сбыть по всей России один миллиард фальшивых рублей. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Силовики выяснили, что поддельные пятитысячные купюры были напечатаны в Дагестане. Визуально отличить их от настоящих очень сложно, из-за чего их даже принимали банкоматы.
В спецоперации по поимке участников организованной преступной группировки (ОПГ) в семи регионах страны участвовали оперативники ФСБ, МВД и спецназ Росгвардии. Они изъяли станки для изготовления фальшивок, принтеры для струйной печати, резаки, сушильные аппараты, краски, металлические клише, а также поддельные банкноты на 20 миллионов рублей.
Среди задержанных главари банды — 46-летний рецидивист Мугутдин Чаринов и 62-летний Гаджи Даудов, отсидевший за незаконное хранение огнестрельного оружия. Они с 2018 года тесно сотрудничали с известной в даркнете площадкой по торговле поддельными деньгами «Элит», продавая ей фальшивки за 30 процентов от номинала. Поддельные купюры вкладывали в журнал или книгу и пересылались покупателям почтой или транспортными компаниями. По данным ФСБ, фальшивомонетчики печатали до двух миллиардов поддельных рублей в год.