Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:22, 8 ноября 2023Силовые структуры

Раскрытая ФСБ и МВД банда успела сбыть миллиард фальшивых рублей по всей России

ОПГ успела сбыть по всей России напечатанный в Дагестане 1 млрд фальшивых рублей

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Банда из 24 фальшивомонетчиков успела сбыть по всей России один миллиард фальшивых рублей. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Силовики выяснили, что поддельные пятитысячные купюры были напечатаны в Дагестане. Визуально отличить их от настоящих очень сложно, из-за чего их даже принимали банкоматы.

В спецоперации по поимке участников организованной преступной группировки (ОПГ) в семи регионах страны участвовали оперативники ФСБ, МВД и спецназ Росгвардии. Они изъяли станки для изготовления фальшивок, принтеры для струйной печати, резаки, сушильные аппараты, краски, металлические клише, а также поддельные банкноты на 20 миллионов рублей.

Среди задержанных главари банды — 46-летний рецидивист Мугутдин Чаринов и 62-летний Гаджи Даудов, отсидевший за незаконное хранение огнестрельного оружия. Они с 2018 года тесно сотрудничали с известной в даркнете площадкой по торговле поддельными деньгами «Элит», продавая ей фальшивки за 30 процентов от номинала. Поддельные купюры вкладывали в журнал или книгу и пересылались покупателям почтой или транспортными компаниями. По данным ФСБ, фальшивомонетчики печатали до двух миллиардов поддельных рублей в год.

Что думаешь? Оцени!
      Любовь Ширижик
      Обсудить
      Последние новости

      В России заявили о решении Путина по мобилизованным

      Командир Т-80 отметил преимущества танка в СВО

      ФСБ задержала причастных к корректировке атак ВСУ по Донецку россиян

      Совфед одобрил уточнения в закон о выборах президента России

      Медведь съел молодого альпиниста

      В Румынии началось создание центра подготовки пилотов F-16 для ВСУ

      МИД Польши назвал принципиальную претензию для присоединения Украины к ЕС

      Названы потери Украины с начала спецоперации

      Неизвестного мужчину в пакете обнаружили рабочие в коллекторе Петербурга

      Овечкин объяснил низкую результативность в НХЛ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости