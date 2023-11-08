Раскрытая ФСБ и МВД банда успела сбыть миллиард фальшивых рублей по всей России

ОПГ успела сбыть по всей России напечатанный в Дагестане 1 млрд фальшивых рублей

Банда из 24 фальшивомонетчиков успела сбыть по всей России один миллиард фальшивых рублей. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Силовики выяснили, что поддельные пятитысячные купюры были напечатаны в Дагестане. Визуально отличить их от настоящих очень сложно, из-за чего их даже принимали банкоматы.

В спецоперации по поимке участников организованной преступной группировки (ОПГ) в семи регионах страны участвовали оперативники ФСБ, МВД и спецназ Росгвардии. Они изъяли станки для изготовления фальшивок, принтеры для струйной печати, резаки, сушильные аппараты, краски, металлические клише, а также поддельные банкноты на 20 миллионов рублей.

Среди задержанных главари банды — 46-летний рецидивист Мугутдин Чаринов и 62-летний Гаджи Даудов, отсидевший за незаконное хранение огнестрельного оружия. Они с 2018 года тесно сотрудничали с известной в даркнете площадкой по торговле поддельными деньгами «Элит», продавая ей фальшивки за 30 процентов от номинала. Поддельные купюры вкладывали в журнал или книгу и пересылались покупателям почтой или транспортными компаниями. По данным ФСБ, фальшивомонетчики печатали до двух миллиардов поддельных рублей в год.